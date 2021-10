என்னது இவ்வளவு பெருசா... நமீதாவின் செருப்பை பார்த்ததும் கலாய்க்கும் போட்டியாளர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : பிரம்மாண்ட ரியாலிட்டி ஷோவான பிக்பாஸ் விஜய் டிவி.,யில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக ஒளிபரப்பானது. இந்த நிகழ்ச்சியின் ஐந்தாவது சீசன் நேற்று பிரம்மாண்ட விழாவுடன் துவங்கியது. மொத்தம் 18 போட்டியாளர்கள் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றுள்ளனர்.

போட்டியாளர்களை அறிமுகம் செய்து, நிகழ்ச்சியை துவக்குவதற்கு முன் பிக்பாஸ் வீட்டை வழக்கம் போல் சுற்றி காட்டினார் கமல். இந்த முறை பிக்பாஸ் வீட்டில் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதை கமலே கூறினார். அப்படி கமல் கூறாத, நீங்கள் கவனிக்காத பிக்பாஸ் வீட்டின் சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களைத் தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம்.

ஏய் மிஸ்டர்..அரெஸ்ட் வாரண்ட் வாங்கிட்டுவா....போலீசாரை நடுநடுங்க வைத்த பிரியங்கா கர்ஜனை- வைரல் வீடியோ

English summary

The presence of many new contestants on Bigg Boss has been a bit of a dilemma among the fans. But fans have been saying that the face will get used to as the days go by. At this stage, namitha Marimuthu's act on the first day of the event has gone viral on the social media.