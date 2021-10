அபிஷேக் உருட்டு தான் உலகத்திலேயே பெரிய உருட்டு...கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: என்ன என்ன கதை சொல்றான் பாருங்க என்று பிரபலமான காமெடியால் அபிஷேக்கை ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

ப்ரோமோவில் வரவேண்டும் என்பதற்காக அபிஷேக் செய்யும் வேலைகள் எல்லாம் வேற லெவல் தான் என்று ரசிகர்கள் ஒரு பக்கம் அவரை உசுப்பேற்றி விடுகின்றனர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் சுவாரஸ்யத்துக்கு குறை இல்லாமல் கொண்டு போய்க் கொண்டிருப்பதில் அபிஷேக் ஒருவர் என்று அவருடைய ரசிகர்கள் அவருக்கு ஆதரவு கொடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

Many contestants have become famous through the Big Boss show and this is the fifth season that Abhishek's actions, which are currently being celebrated by fans and Netizens, are going viral.