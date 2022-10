இவ்வளவு நாளா அப்படி பேசிக்கிட்டு..இப்போ இப்படி பண்ணலாமா?பாக்கியலட்சுமி சீரியலை கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் தற்போதைய எபிசோடை பார்த்து ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

ஒரு சில நாட்களாகவே கோபி, ராதிகா திருமண மண்டபத்தில் பாக்யா மற்றும் அவருடைய மாமனார் இவர்களை மட்டுமே சீரியலில் காட்டி வருவதால் பலர் காண்டாகி இருக்கிறார்களாம்.

ஆரம்பத்தில் இருந்தே பாக்கியலட்சுமி என்ன செய்தாலும் அவருக்கு சப்போர்ட் கொடுத்த அவருடைய மகன் எழில் எங்கே என்று பலர் தேடி வருகிறார்கள்.

English summary

For a few days in Bhakkiyalakshmi serial only Gopi, Radhika and Bhakkiya and her father-in-law have been seen in the wedding hall.Many people are searching for the whereabouts of her son Ezhil who supported bakkiyalakshmi in whatever she did from the beginning.