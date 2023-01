டாப்பில் இருக்கும் எதிர்நீச்சலில் சொதப்பல்களா?இதை கவனிக்க மறந்துட்டார்கள் போல..கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் சில சொதப்பல்கள் நடைபெற்றிருப்பதை ரசிகர்கள் சுட்டிக்காட்டி சமூக வலைத்தளத்தில் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

சீரியலின் கதை மதுரையை மையமாகக் கொண்ட நிலையில் அது அங்கே எடுக்கவில்லை என்று ரசிகர்கள் ஆதாரத்தை வெளியிட்டு இருக்கின்றனர்.

எதிர்நீச்சல் சீரியலில் தற்போது பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாட துவங்கி இருக்கும் நிலையில் அதிலும் சில தில்லாலங்கடி வேலை நடப்பதை ரசிகர்கள் கண்டுபிடித்து இருக்கின்றனர்.

வருடத்தின் முதல் வாரத்திலே எதிர்நீச்சல் சாதனை.. போட்டி போட்ட

English summary

Fans are making noise on the social media by pointing out that there have been some mistakes in the anti-swimming serial being aired on Sun TV.While the story of the serial is centered in Madurai, fans are releasing evidence that it is not set there.Fans are finding out that there is some Dillalangadi work going on in the Ethirneechal serial now that the Pongal festival has started to be celebrated.