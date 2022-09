மகா பிரபு இங்கேயும் வந்துட்டீங்களா..?? ரவீந்தர்- மகாலட்சுமியை கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தற்போது சமூக வலைதளத்தை கலக்கிக் கொண்டிருக்கும் மகாலட்சுமி ரவீந்தரின் புதிய அப்டேட் பார்த்து ரசிகர்கள் ஆடிப் போயிருக்கிறார்களாம்.

இதுவரைக்கும் யூடியூப் சேனல்களிலும் சமூக வலைத்தளத்திலும் பேட்டி கொடுத்துக் கொண்டிருந்த ரவீந்தர் மற்றும் மகாலட்சுமி தற்போது விஜய் டிவியில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

விஜய் டிவியில் இவர்களுக்காகவே "வந்தாள் மகாலட்சுமியே" என்னும் ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சி தொடங்கி இருக்கிறார்கள். அதை பார்த்த நெட்டிசன்கள் வழக்கம் போல வஞ்சனை இல்லாமல் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

மனைவி சொன்னதை செய்த ரவீந்தர்.. இது அடையாளம் இல்லையாம்.. இப்படி ஒரு ஆசையா மகாலட்சுமிக்கு...!!??

English summary

Vijay TV has started a special program called "Vandhal Mahalakshmi" for Ravinder Mahalakshmi. The netizens who saw it are going crazy as usual.