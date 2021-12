அன்னபூரணியின் கெட்டப்பில்.. பிக்பாஸ் பிரபலங்களை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தற்போது ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கும் அன்னபூரணியின் கெட்டப்பில் நெட்டிசன்கள் செய்யும் செயல்கள் வைரலாக பரவி வருகிறது.

போட்டியாளர்களை இவ்வளவு வெறித்தனமாக நெட்டிசன்கள் கலாய்ப்பார்கள் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை.

English summary

Netizens' actions in Annapurna's building, which is currently trending, are spreading virally.No one expected the Netizens to dissolve rivals so frantically.