பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியல் நடிகருக்கு எளிமையாக முடிந்த திருமணம்.. மனைவி இந்த பிரபலம் தானா?

பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியல் பிரசாந்தாக நடிக்கும் நடிகர் மகேஷுக்கு இன்று திருமணம் நடைபெற்று இருக்கிறது.

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் புதியதாக அறிமுகமான நடிகர் மகேஷுக்கு இன்று திருமணம் நடைபெற்று இருக்கிறது.

சீரியல் நடிகர் மகேஷ் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் தற்போது பிரசாந்த் என்கிற கேரக்டரில் நடித்து வருகிறார்.

அது மட்டுமல்லாமல் முத்தழகு சீரியலிலும் கதாநாயகனின் தம்பியாக அமுதன் கேரக்டரில் இவர் நடித்து வருகிறார்.

ஏற்கனவே சில மாதங்களுக்கு முன்பு இவருடைய எங்கேஜ்மென்ட் எளிமையாக முடிந்திருந்த நிலையில் இன்று இவருடைய திருமணம் நடந்திருக்கிறது. இதற்கு பல பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தி இருக்கின்றனர்.

English summary

Actor Mahesh, who made his debut in Pandian Store serial which is being aired on Vijay TV, is getting married today. Serial actor Mahesh is currently playing the character of Prasanth in Pandyan Store serial. Apart from that, he is also playing the character of Amuthan, the younger brother of the protagonist in Muthazhagu serial. His engagement had already ended a few months ago. His marriage took place today.