ஆசை நிறைவேறி விட்டது உருக்கமாக பதிவிட்ட பாண்டியன் ஸ்டோர் காவியா...பெற்றோருக்கு பெருமை சேர்த்த மகள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் முல்லை கேரக்டரில் நடிக்கும் காவியா வெளியிட்ட இன்ஸ்டாகிராம் பதிவிற்க்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

தன்னுடைய பல நாள் கனவு நினைவு ஆன மகிழ்ச்சியில் காவியா ரசிகர்களோடு பகிர்ந்துள்ளார்.

சீரியலில் பிசியாக நடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது சைக்கிள் கேப்பில் கட்டடக்கலை நிபுணர் ஆகியாட்சி என்று பட்டத்தை பெற்று அசத்தியுள்ளார்.

English summary

kaavya arivumani, who plays the character of Mullai in Pandian Store serial, has now achieved success in real life as well. Fans and celebrities are congratulating that Kavya has proved that age and work are no barriers to studies. Small screen actresses like farina, Vani Bhojan, Neka, Srividya, Kumaran have been congratulating Kavya.