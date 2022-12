பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் இப்படி ஒரு சொதப்பலா? உறவு முறையிலே குழப்பமா? கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் தற்போது மீனாவின் தங்கைக்கும் முல்லையின் அக்காவின் மகனுக்கும் திருமணம் நடக்கும் நிலையில் அதை குறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பல்வேறு கேள்விகளை நெட்டிசன்கள் எழுப்பி இருக்கின்றனர்.

அண்ணன் தம்பி கதையை மையமாகக் கொண்ட பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் உறவு முறை குறித்து தெளிவில்லாமல் சொதப்பீட்டீர்களே என்று பலர் கலாய்கின்றனர்.

என்னதான் சீரியல் பார்த்து பார்த்து கதை எழுதினாலும் பல நேரங்களில் இப்படி ஒரு குழப்பங்கள் வர தான் செய்யும் அதை சீரியலாக பார்க்க வேண்டும் என்று சீரியலில் ரசிகர்கள் ஆமோதித்து வருகிறார்கள்.

ராதிகாவிடம் பாக்கியாவை பற்றி பேசி மாட்டிக்கொள்ளும் கோபி.. வில்லியாக மாறிய வர்ஷினி.. கதறி அழும் எழில்

English summary

Netizens are raising various questions on the social media about Meena's younger sister and Mullai's sister's son getting married in Pandian Store serial.Many think that the Pandyan Store serial, which is centered on the story of Annan Thambi, will be vague about the relationship.Even if you watch the serial and write the story, many times you will get such confusion.