அனைவரையும் சிரிக்க வைப்பதற்காக பாண்டியன் ஸ்டோர் ஜீவா பட்ட கஷ்டம்..இது தெரியாம இப்படி எல்லாம் பேசலாமா

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் தற்போது இரண்டு நாட்களாக ரசிகர்களை கவர்ந்த சீனில் நடத்ததை பற்றி வெங்கட் மனந்திறந்து கூறியிருக்கிறார்.

சீரியல் ரசிகர்கள் வாய்விட்டு சிரிப்பதற்கு காரணமான இருந்த சீனில் தான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நடித்தேன் என்பதை அனைவருக்கும் வீடியோ மூலமாக வெங்கட் விளக்கியுள்ளார்.

Venkat has confessed to having acted in a scene that has been captivating fans for two days now in the Pandian Store serial which is airing on Vijay TV.