சுட்டெரிக்கும் சூரியனையும் வெட்கப்பட வைத்த ஜூலி...மாடர்ன் உடையில் ரசிகர்களின் மனதை பறித்து விட்டாரே

oi-V Vasanthi

சென்னை : இதுவரைக்கும் இல்லாத வகையில் மாடர்ன் உடையில் சுள்ளென்று சுடும் வெயிலில் ஜூலி மின்னி கொண்டிருக்கிறாராம்.

அடிக்கிற வெயிலுக்கு அலட்டிக்கொள்ளாமல் அரைகுறை உடையால் இவர் வெளியிட்ட போட்டோவை பார்த்து ரசிகர்கள் அசந்து போயிருக்கிறார்கள்.

பிக்பாஸ் இந்த வாரம் வெளியேற போட்டிப்போடும் இருவர்...டாப் 5 இடத்தில் உள்ளவர்கள் யார் விவரம்

பழையபடி போட்டோஷூட்டில் கலக்கும் ஜூலியை பார்த்ததும் அவருடைய ரசிகர்கள் இந்தா வாரோம் என்று இன்ஸ்டாகிராம் நோக்கி படையெடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

After several days, Julie, who has posted a lot of photos in modern attire, has been given a lot of support by her fans and when she sees the support of her fans, she seems to think that she will release photos like that.