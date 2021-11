திருமணத்திற்கு பிறகு வெட்கத்தில், எளிமையாய் ஜொலிக்கும் ஷபானா..வாழ்த்துக்களை குவிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: திருமணம் முடிந்ததும் புது பெண் களை ஷபானாவின் முகத்தில் தாண்டவம் ஆடுகிறது என்று ரசிகர்கள் செல்லமாக கலாய்த்து வருகின்றனர்.

திருமணத்திற்கு பிறகு முதல் முறையாக சிங்கிளாக போட்டோ வெளியிட்டிருக்கும் ஷபானா.

எளிமையாய் இருந்தாலும் தேவதையாக ஜொலிக்கிறார் என்று ஷபானாவின் ரசிகர்கள் வாழ்த்து மழைகளை குவிக்கிறார்கள்.

English summary

Shabana's simple and shy photos after her marriage have gone viral on Instagram. Fans have been pouring in greetings on seeing the photo.