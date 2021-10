ஆட்டம் போட்ட பிரியங்கா..அடக்கிய ஆண்டவர்..குதூகலிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கொஞ்ச நஞ்ச பேச்சா பேசினா..போச்சா..!!?? என்று இப்போ பிரியங்காவை பார்த்து ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

தான் செய்த நியாயம் அடுத்தவர்கள் செய்ததால் அநியாயமா என்று பிரியங்காவின் செயலுக்கு ரசிகர்கள் ஒரு பக்கம் வறுத்தெடுத்து வருகின்றனர்.

அப்புறம் என்னப்பா மார்கழி பிறந்துடுச்சு.. 'அதை’ வாங்கிடுவோமா? தெறிக்க விடும் மீம்ஸ்கள்!

இன்று இரவு பிரியங்காவுக்கு குறும்படம் இருக்கு என ரசிகர்கள் இப்பவே கொண்டாடத் தொடங்கி விட்டனர்.

English summary

Not only Kamal but also fans have been condemning Priyanka for pointing out akshara's mistake by hiding what Priyanka wrote in Nirup's hand.