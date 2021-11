பிரியங்காவின் நட்பின் பாசம்...மா.கா.பா.வை பார்த்ததும் பொங்கி வந்த கண்ணீர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நட்பு என்றால் எப்போதுமே அது அழகு தான் என்பதை தற்போது பிரியங்கா மற்றும் மா கா பா நிரூபித்து விட்டனர்.

யாரும் எதிர்பார்க்காத மா கா பா வின் என்ட்ரியைப் பார்த்ததும் பிரியங்கா உணர்ச்சிவசப்பட்டு அழுதுவிட்டார்.

பிரியங்கா எதிர்பாராத இன்ப அதிர்ச்சி அடைந்ததை பார்த்து ரசிகர்களுக்கும் ஆனந்தமாகத்தான் இருந்திருக்கிறது.

தலைவர் பதவிக்காக அடித்துக்கொண்ட போட்டியாளர்கள்...பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளேயும் இப்படியா??

English summary

Priyanka burst into tears of joy when she saw makapa as the chief guest inside the Bigg Boss house. Happy to see a friend after several days