இதற்குப் பிறகு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமான்னு தெரியல...கதறும் பிரியங்கா.. பதறும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் இனி எனக்க வாய்ப்பு கிடைக்குமா என பிரியங்கா பதறி வருகிறார்.

ரசிகர்களின் பேராதரவோடு இந்த நிகழ்ச்சியில் வலம் வந்து கொண்டிருந்தாலும் இவருக்குள் திடீர் பயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

நாங்க மனசுல நினைத்ததை அப்படியே சொல்லிட்டாங்களே என்று நெட்டிசன்கள் ஒருபக்கம் பிரியங்காவை கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

After participating in Bigg Boss, the lives of many contestants have changed to a different level. But a few contestants have lost their name and fame after the show. Priyanka's speech for fear of happening to us is now going viral on the social media.