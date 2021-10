இப்படித்தான் ரசிகர்களை ஏமாற்றிகிட்டு இருக்கீங்களா...பிரியங்காவை பார்த்து கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: அடப்பாவி...எல்லாம் டூப்பு தானா என்று பிரியங்காவை கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள்.

இவ்வளவு நாளாக இந்த மாதிரி பண்ணி தான் ரசிகர்களை ஏமாற்றி கொண்டிருந்தீர்களா என ரசிகர்களும் தங்கள் பங்குக்கு கேள்விகளால் துளைத்து எடுத்து வருகின்றனர்.

இந்த மாதிரி தான் நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு ஆளு வேணும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் என்று பிரியங்காவை பார்த்து ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்.

பிக் பாஸ் 5: பெரியண்ணன் மாதிரி பந்தா செய்த அபிஷேக்.. சவுண்ட் விட்ட பிரியங்கா.. ஆரம்பமே சரவெடி

The fifth season has now started following the success of The Big Boss show. Priyanka's fans have been congratulating her on the first day of the show.The little pranks he does are also giving entertainment to the fans.