மைக்கை மாட்ட சொன்ன பிக்பாஸ்..அது அவருக்குத் தேவை இல்லையே...பிரியங்காவை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிரியங்காவை தேடிக்கொண்டிருந்தார் ரசிகர்களுக்கு மூன்றாவது பிரம்மாவின் தரிசனம் கிடைத்து விட்டது.

டாஸ்க் என்று தொடங்கியதும் பலர் கண்ணீர் கதைகளை தொடங்கியிருக்கும் நேரத்தில் நம்ம எப்போதும் ஜாலிதான் என்று இவர் செய்யும் அட்ரா சிட்டி வேற லெவல் தான்.

வேலையை காட்டிய தாலிபான்: நடு வீதியில் கிரேன்களில் கொன்று தொங்க விடப்பட்ட 3 ஆண்கள்.. காரணம் தெரியுமா?

மூன்றாவது நாளில் வெளியான 2 ப்ரோமோக்களும் ரசிகர்களின் மத்தியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கும் நிலையில் மூன்றாவது ப்ரோமோ கலகலப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

English summary

The bigg boss is the third promo that is now going viral on the third day. This promo forgets her and Priyanka is looking for a raju and a chenna ponnu. At that time, He told him not to put the microphone on him and gave him a bulb.