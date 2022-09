பிரியங்காவின் வீட்டிற்கு வந்த புது நபர்.. இனி அவர் தான் உலகமாம்..!!??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை;விஜய் டிவி பிரியங்கா இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தனது பாலோயர்களுக்கு ஓணம் வாழ்த்து கூறியுள்ளார்.

பிரியங்கா மேலும் தங்கள் வீட்டிற்கு வந்துள்ள புதிய வரவை குறித்தும் மகிழ்ச்சி பொங்க பதிவிட்டுள்ளார்.

இப்பதிவை பார்த்த ரசிகர்கள் பிரியங்காவிற்கு வாழ்த்து கூறி வருவதோடு சில கேள்விகளையும் முன்வைத்து வருகின்றனர். பிரியங்காவின் தம்பி மகளுக்கு வைத்துள்ள புது விதமான பெயரைக் குறித்தும் ஆராய்ச்சி செய்து வருகின்றனர்.

ஓணம் பண்டிகைக்கு ஷிவானி கொடுத்த பம்பர் பரிசு...இந்த முறையாவது எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றுமா..!!??

English summary

Priyanka has posted her happiness about the arrival of her brother and daughter who has come to their house on auspicious days like Onam festival.