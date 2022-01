மற்ற நாள்களிலும், சனிக்கிழமைக்கும் பிரியங்கா காட்டும் வித்தியாசம்.. பங்கமாய் கலாய்த்து தள்ளிய அமீர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் ஐந்தாவது நிகழ்ச்சியில் பிரியங்காவின் செயல்பாடு இப்படித்தான் என்று அமீர் தன்னுடைய பாணியில் கலாய்த்து தள்ளுகிறார்.

பிரியங்காவோடு அதிகமாக நெருக்கமாக இருந்த அமீர் பேசியதை கேட்டு ரசிகர்களும் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Amir articulates in his own style that this is how Priyanka performed on the Bigg Boss fifth show.Amir, who was very close with Priyanka, was also heard by the fans.