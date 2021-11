நிரூப்புக்கு ஏன் இந்த வெறுப்பு... பிரியங்காவை பார்த்ததும் கொதிக்கிறாரே.. கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஆரம்பத்தில் நண்பர்களாக இருந்த நிரூப்பும், பிரியங்காவும் இப்போது மோதிக் கொள்வதை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் குழம்பிப் போய் இருக்கிறார்கள்.

ஏன் இந்த திடீர் மாற்றம் என்று பலர் கேட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் ஒரு சிலர் இது எல்லாம் நடிப்பாக இருக்குமோ என்று சந்தேகத்தையும் கிளப்பி வருகிறார்கள்.

கடைசி மேட்சில் பேட்டிங் இறங்காதது ஏன்? கோலி சொன்ன உருகவைக்கும் காரணம்.. என்ன மனுஷன்யா!

பிரியங்காவின் செயலுக்கு எதிர்மறையாகவே பேசிக் கொண்டிருக்கிறாரே நிரூப் என்று பிரியங்காவின் ரசிகர்கள் நிரூப் மீது காண்டில் இருக்கின்றனர்.

English summary

When they see Nirup and Priyanka, who were initially united, fighting frequently now, fans are asking why they are so angry with Priyanka.