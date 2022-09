உண்மையான வயதை கூறிய ரவீந்தர்... இது மகாலட்சுமிக்கு தெரியுமா?? நம்ப முடியாத ஏமாற்றத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:பார்ப்பதற்கு சைஸ் தாங்க பெருசு... வயசு என்னமோ சிறுசு தான்... என்று தன்னுடைய வயதை குறித்து பரவும் வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக தன்னுடைய உண்மையான வயதை குறித்து கூறியுள்ளார் தயாரிப்பாளர் ரவீந்திரன்.

சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் எந்தப் பக்கம் பார்த்தாலும் அதில் ரவீந்தர் மற்றும் மகாலட்சுமியின் திருமண மீம்ஸ்கள் அதிகமாக வலம் வருகிறது.

தயாரிப்பாளர் ரவீந்தர் மற்றும் மகாலட்சுமியின் திருமண புகைப்படங்களில் பல நெட்டிசன்கள் கேட்கும் கேள்வி, இருவருக்கும் இடையில் எவ்வளவு வயது வித்தியாசம் என்பதுதான். அதற்கு தற்போது நச்சென்று ரவீந்தர் கூறிய பதிலை கேட்டு நெட்டிசன்கள் வாயடைத்து போயிருக்கிறார்களாம்.

உருக்கமாக காதலை வெளிகாட்டிய தயாரிப்பாளர் ரவீந்தர்.. வேற லெவலில் அறிவுரை கூறும் ரசிகர்கள்

English summary

Ravindran has clarified about his real age that he is not 58, 52 years old but 38 years old as is being crawled on the internet and he is a 90s kid too.