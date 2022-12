நிஜத்தில் பிக் பாஸுக்குள் இதுதான் நடக்கிறது.. நான் அப்படி நடந்துக்க காரணம்.. உண்மையை உளறிய குயின்சி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய குயின்சி அந்த நிகழ்ச்சியில் நடப்பதை குறித்து வெளிப்படையாக பேசியிருக்கிறார்.

போட்டியாளர்கள் அதிகமாக கோபப்பட்டு சண்டையிட்டு கத்துவது போன்ற சீன்கள் அதிகமாக காட்டப்படுவதற்கு காரணம் என்ன என்பதை பற்றி குயின்சி தற்போது கூறியதை தொடர்ந்து நெட்டிசன்கள் அதிகமாக கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு சென்று நான் சம்பாதித்தது இதுதான் ஓபன் ஆக பேசிய குயின்சி...இப்படி உளறிட்டாரே!

English summary

