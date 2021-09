அப்படி இருந்து இப்படி மாறிய ரச்சிதா...யார் என்று தெரியாமல் தவிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எப்படி இருந்த நான் இப்படி மாறி விட்டேன் என்று சொல்வது போல குழந்தைப்பருவ போட்டோக்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்திருக்கிறார் ரச்சிதா மகாலட்சுமி.

எத்தனையோ போட்டோக்களில் இவரை பார்த்த ரசிகர்கள் முதல் முறையாக குழந்தை பருவத்தை பார்த்ததும் குதூகலிக்க தான் செய்கின்றார்கள்.

பிறந்த நாள் முதல் இன்றுவரை என்று இவர் விதவிதமாக வெளியிட்ட போட்டோஸ்கள் தான் இன்ஸ்டாகிராமில் வைரலாக வலம் வருகிறது.

English summary

Saravanan Meenakshi fame Rachita is once again playing the fnaam eruvar namakku eruvaremale Season Two of Us on Vijay TV and now she is making her debut as a heroine in Kannada film as well.