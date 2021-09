அப்படி சொல்லி சொல்லியே போக வச்சிருவீங்க போலயே..ரச்சிதா உருக்கம்..ரசிகர்கள் தவிப்பு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ரசிகர்கள் தொடர்ந்து கேட்டு வரும் கேள்விக்கு உருக்கமான பதிலை அளித்து ரசிகர்களை தவிப்பில் அளித்து விட்டார் ரச்சிதா.

பழைய நினைவுகளை மீண்டும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் இவர் ஏக்கமாக, இலைமறை காயாக பேசியிருப்பதை பார்த்து ரசிகர்கள் குழப்பத்தில் இருக்கின்றனர்.

இவர் பேசியதை வைத்து பார்க்கும்போது இவர் நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் சீரியலில் தொடர்வாரா? இல்லையா? என்றுதான் பலர் அதிர்ச்சியில் இருக்கின்றனர்.

English summary

rachitha mahalakshmi will we continue to act In naam eruvar namakku eruvar serial? Isn't it? He has replied to the fans. Fans have been sending comments asking him to continue acting in the serial.