ராஜா ராணி சீரியலை விட்டு விலக போகிறாரா ஆலியா...ஜீ தமிழ் ஹீரோயினி களமிறக்கமா?? எதிர்பாராத ட்விஸ்ட்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ராஜா ராணி சீசன் 2வில் ஆலியா மானசா விற்கு பதிலாக ஜீ தமிழ் கதாநாயகி நடிக்கப் போகிறார் என்று செய்திகள் வைரலாக பரவி வருகிறது.

கர்ப்பமாக இருக்கும் ஆலியா மானசா இந்த சீரியலில் தொடர்ந்து நடிக்க மாட்டாரா? ?என்று அவருடைய ரசிகர்கள் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

ஆலியா மானசா இந்த சீரியலில் மாற்றப்பட மாட்டார் என்று ஏற்கனவே இயக்குனர் கூறியிருக்கும் நிலையில் தற்போது வலம் வரும் போட்டோக்கள் பலருக்கும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிக் பாஸ் சீசன் 5 தமிழ்ல அந்த கேஷ் பாக்ஸ் எடுத்துட்டு போகப் போவது இவர்தான்..அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்

English summary

News is spreading virally that Zee is going to play the Tamil heroine instead of Alya Manasa in Raja Rani Season 2 which is airing on Vijay TV.Will Alya Mansa, who is pregnant, not continue to star in this serial? ? His fans have been asking questions.