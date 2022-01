நம்மை போல அண்ணன் தம்பி யாரும் இல்லை... பாசத்தால் உருக வைத்த ராஜு, அமீர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பாதியில் வந்த அமீர், ராஜுவிடம் இப்படி பழகுவார் என்று எதிர்பார்க்கவில்லையாம் ரசிகர்கள்.

சரத்குமார் முன்னிலையில் தன்னுடைய மனதில் இருப்பதை ராஜு வெளிக்காட்டி இருக்கிறார்.

அட பாசத்தால் அனைவரையும் ராஜுவும், அமீரும் பஞ்சர் ஆக்கி விட்டார்கள் என்று ரசிகர்கள் கூறிவருகின்றனர்.

பாவனியை தான் பயந்த பொம்மையோடு கம்பேர் செய்த ராஜு.... பக்கா 90ஸ் கிட்ஸ் என்று நிரூபிக்கிறாரே!!!

English summary

Amir, who was halfway through the Bigg Boss show, was not expected by the fans to treat Raju like this.Raju reveals that he has in his mind the presence of Sarathkumar.Fans are saying that Raju and Amir have punctured everyone with their affection.