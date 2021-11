தாமரைக்கு பக்குவமாய் அறிவு சொன்ன ராஜூ...சுருங்கிப் போச்சு தாமரையின் முகம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தாமரைக்கு பக்குவமாய் அறிவுரை கூறியிருக்கிறார் ராஜு.

ரசிகர்களின் மனதில் இருப்பதை அப்படியே ராஜூ கூறியதும் ரசிகர்கள் ஆதரவு கொடுத்து வருகின்றனர்.

சபரிமலை மகரவிளக்கு, மண்டல பூஜை - நவ 15ல் ஐயப்பன் கோவில் திறப்பு - கொரோனா சான்றிதழ் அவசியம்

படபட பேச்சால் சில நேரங்களில் தாமரை செய்யும் செயல் ரசிகர்களை எரிச்சலடைய செய்து விடுகிறது என்று பலர் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.

English summary

Fans have been supporting Raju on his advice to Thamarai Selvi. Fans have been commenting that he has said what is on their mind.