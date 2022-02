சன் டிவி சீரியலில் களம் இறங்கப் போகும் ராஜு...எதிர்பாராத ட்விஸ்ட்டால் திணறும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் பரபரப்பாக ஒளிபரப்பாகி வரும் சீரியலில் ராஜு அறிமுகமாக இருக்கிறார்.

தற்போது சன் டிவி சீரியல் அணியினருடன் ராஜு எடுத்த புகைப்படங்கள் அவருடைய ரசிகர்கள் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Raju is making his debut in the hotly aired serial on Sun TV.The photos taken by Raju with the Sun TV serial team are currently being shared more by his fans.