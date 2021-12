ராஜூ செய்த செயல்...ஃபீலான சிங்கிள்ஸ்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ராஜு மற்றும் அவருடைய மனைவியின் ஜோடிப் பொருத்தத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் உச்சு கொட்டி வருகின்றனர்.

பல நாட்களுக்குப் பிறகு பார்த்த மனைவியை வரவேற்ற விதம் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.

மனதில் இருக்கும் காதலை வெளிப்படையாக காட்டிய ராஜுவை பார்த்து சிங்கிள்ஸ் ஃபீலாகி ஆகி உள்ளார்களாம்.

English summary

Fans are pouring in to see the match between Raju and his wife.The manner in which he greeted his wife, who was seen several days later, has captivated the fans.