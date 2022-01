பிறந்தநாளில் ரசிகர்களின் செய்கையால் திக்குமுக்காடிப் போன ரியோ... உருக்கமான செயல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தன்னுடைய பிறந்த நாளில் ரசிகர்கள் செய்ததை நினைத்து ரியோ ராஜ் உணர்ச்சிவசப்பட்டு உள்ளார்.

எந்த வருடமும் இல்லாமல் இந்த வருடம் அதிகமாக சந்தோஷமாக இருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார்.

English summary

Rio Raj is emotional thinking about what the fans did on his birthday.He also said that he is happier this year than any other.