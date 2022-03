மகாசிவராத்திரி நாளில் பக்தி மயம்... ரோஜா சீரியல் நடிகை எந்த கோவிலுக்கு போனாங்க தெரியுமா?

Television

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மகாசிவராத்திரியை நாடு முழுவதும் எல்லோரும் கோலாகலமாக கொண்டாடிய நிலையில் சினிமா, சீரியல் பிரபலங்களும் தங்களுக்கு பிடித்தமான ஆலயத்திற்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்து வழிபட்டுள்ளனர். ரோஜா சீரியல் நடிகை பிரியங்கா நல்கரியும் கோவிலுக்கு சென்று பக்தி மயத்தோடு வழிபட்டிருக்கிறார். அதனை தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் ரீல்ஸ் ஆகவும் வெளியிட்டு ரசிகர்கள் உற்சாகப்படுத்தியுள்ளார்.

சன்டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் ரோஜா சீரியல்தான் இப்போது டிஆர்பி ரேட்டிங் டாப் 1ஆக இருக்கிறது. இதனை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். ரோஜா சீரியலில் ஹீரோ அர்ஜூனாக சிபு சூரியன் நடிக்க ஜோடியாக நடிக்கிறார் பிரியங்கா நல்காரி. இருவருக்குமே ரசிகர்கள் பட்டாளம் ஏராளமாக உள்ளது.

சீரியலில் நடித்த நேரம் போக மீதி நேரமெல்லாம் சோசியல் மீடியாவில் நேரத்தை செலவிடுகின்றனர். தங்களின் அன்றாட நடவடிக்கைகளை இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பதிவிட்டு ரசிகர்களுக்கு தீனி போட்டு வருகிறார் ரோஜா பிரியங்கா நல்காரி.

English summary

Roja serial actress Priyanka Nalkari goes to the temple and worships with devotion. He has also released it on his Instagram page as Reels to cheer the fans on.