சோகத்தின் மறு உருவமாய் சஞ்சீவ்.. வெளியே வந்த முதல் நாளே இப்படி அக்கப்போரா??

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை வெளியிட்டு வெளியே வந்த சஞ்சீவ் வெளியிட்ட போட்டோஸ்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி விடுகிறது.

வெளியே வந்த முதல் நாளே இப்படி ஒரு அக்கப்போரா என்று ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

சஞ்சீவ் அருகே சிரித்தபடி பிக்பாஸ் பிரபலங்கள் அமர்ந்து இருக்கும் போட்டோக்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

The photos posted by Sanjeev, who came out after releasing the Big Boss show, have gone viral on the social networking site.From the first day it came out, the fans were amazed that it was such a neighborhood.