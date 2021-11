அண்ணாச்சிக்கு அட்வைஸ் கொடுத்த சஞ்சீவ்...ஆதரவு கொடுக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: அண்ணாச்சி நிரூப்பிடம் நடந்துகொள்ளும் முறை தவறு என்று நேருக்கு நேராக சஞ்சீவ் அறிவுரை கூறியிருக்கிறார்.

சில நேரங்களில் நாம் செய்யும் செயல்கள் தவறு என்பது தனக்கே தெரியாது என்பதை சுட்டிக்காட்டிய சஞ்சீவ்க்கு ஆதரவு அதிகரித்து வருகிறது.

அதுவரைக்கும் விடாப்பிடியாக இருந்த போட்டியாளர்கள் சஞ்சீவின் பேச்சை கேட்டதும் கொஞ்சம் அமைதியாக மாறியது பார்க்கும் ரசிகர்களுக்கு மரியாதை கூடியிருக்கிறது.

போராடி வெற்றி பெற்ற அண்ணாச்சி...கடைசியில் பல்பு கொடுத்த நிரூப்

Annachi was saying that it was wrong to use Nirup Kain. Sanjeev has explained that his opinion is wrong.