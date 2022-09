நடிகர் ராஜ்கிரண் மகளை திருமணம் செய்த சீரியல் நடிகர்..? பேஸ்புக் காதலா..!!??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகர் ராஜ்கிரனின் மகளை சன் டிவி நாதஸ்வரம் சீரியலில் சம்மந்தம் கேரக்டரில் நடித்து வந்த முனீஸ் ராஜா திருமணம் செய்துள்ளார் என்ற செய்திகள் தற்போது பரவி வருகிறது.

சீரியல் நடிகரும் நடிகர் சண்முகராஜனின் தம்பியுமான முனீஸ் ராஜாவின் திருமணம் ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாமல் திரை பிரபலங்களுக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளதாம்.

முனீஸ் ராஜாவின் திருமணத்திற்கு இரு வீட்டாரும் சம்மதம் தெரிவிக்காத நிலையில் தற்போது திருமணத்திற்கு முனீஸ் ராஜாவின் வீட்டில் சம்மதித்து விட்டார்களாம். ஆனால் ராஜ்கிரன் வீட்டில் இன்னும் சம்மதம் தெரிவிக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

ராஜா ராணி 2 சீரியல் நடிகரின் திடீர் திருமணம்... திரண்டு வந்த சீரியல் பிரபலங்கள்

English summary

serial actor Munish Raja secretly marrying actor Rajkiran's daughter is spreading on social media. Many people are sharing the photos taken by Muneez Raja and Rajkumar's daughter during the wedding.