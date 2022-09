இரண்டாம் திருமணம் செய்த சீரியல் நடிகை மகாலட்சுமி.. உருக்கமான பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சீரியல் நடிகை மகாலட்சுமி தயாரிப்பாளர் ரவீந்தரை இரண்டாவது திருமணம் செய்துள்ளார்.

தன்னுடைய திருமண நாளில் மகாலட்சுமி வெளியிட்ட இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் வைரலாக பரவி வருகிறது.

English summary

Serial actress Mahalakshmi has married producer Ravinder for the second Marriage .At the moment of her marriage, Mahalakshmi expressed her love to Rabindran saying, "I am lucky to have you in my life... You fill my life with your love. Love you Ammu!! . Mahalakshmi's Instagram post on her wedding day is going viral.