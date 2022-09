மீண்டும் திருமுருகன் இயக்கும் புதிய சீரியல்..!! இந்த முறை சன் டிவி இல்லையாமே..??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சீரியல் இயக்குனர் திருமுருகன் தற்போது புதிய சீரியல் ஒன்று இயக்கி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றது.

வழக்கமாக அவருடைய சீரியல்கள் சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும். ஆனால் தற்போது கலைஞர் டிவியில் ஒளிபரப்பாக இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

பல வருடங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் திருமுருகனின் சீரியல் வருவதை நினைத்து ரசிகர்கள் இப்போதே தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

சத்தம் இல்லாமல் சாதித்து காட்டிய எதிர்நீச்சல் சீரியல்..குவியும் வாழ்த்துக்கள்

English summary

There are reports that director Thirumurugan is making a new serial as per the expectations of the fans. But fans always watched him in Sun TV serials. But now there are reports that the serial directed by him is being aired on TV.