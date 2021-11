திருமணம் முடிந்த மகிழ்ச்சியோடு கணவருக்கு க்யூட்டாக பிறந்தநாள் வாழ்த்துக் கூறிய ஷபானா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: முகத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்க ஷபானா வெளியிட்ட போஸ்ட் பார்த்து ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை குவித்து வருகின்றனர்.

தன்னுடைய காதல் கணவரின் பிறந்த நாளை எளிமையான முறையில் ரசிகர்களுக்கு தெரியப்படுத்தி இருக்கிறார்.

கல்யாண கொண்டாட்டத்தோடு பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தையும் தொடங்கிவிட்டார் ஷபானா.

English summary

Shabana, who plays the female lead in the Sembaruthi serial, posted on Instagram congratulating her husband Aryan on his birthday today as she is married. Fans have been congratulating them on seeing it.