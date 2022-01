நாட்டுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமா??ரஜினி எவ்வளவு கவலைப்படுவார்..நெட்டிசன்களுக்கு பதில் கொடுத்த ஷகிலா

Television

சென்னை: தற்போது பரவலாக ரசிகர்களின் மத்தியில் பேசப்பட்டு வரும் தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யாவின் கருத்து வேறுபாடு பற்றி ஷகிலா தன்னுடைய கருத்துகளை வெளியிட்டுள்ளார்.

தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யாவின் தனிப்பட்ட செயலுக்கு சமூக வலைத்தளத்தில் மீம்ஸ்கள் போட்டு கலாய்க்கும் நெட்டிசன்களுக்கு ஷகிலா பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

எதையோ பறிகொடுத்த மாதிரி தனுஷ்.. பிட்னஸ் சென்டரில் ஐஸ்வர்யா.. பிரிவின் பின்னணி.. நடந்தது என்ன?

Shakila has shared her views on the differences between Dhanush and Aishwarya which are currently widely talked about among the fans.Shakila has retaliated against Netizens for posting memes on the social networking site for the personal act of Dhanush and Aishwarya.