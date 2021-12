பாலாஜியின் பிறந்தநாளில் அம்மாவோடு கலந்துகொண்ட ஷிவானி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாலாஜி முருகதாஸின் பிறந்தநாளில் ஷிவானி கலந்துகொண்ட போட்டோஸ்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

பாலாஜியின் பிறந்தநாளுக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை குவித்து வருகிறார்கள்.

நள்ளிரவு நேரத்தில் பிறந்த நாளில் எடுத்த போட்டோஸ்கள் வைரலாக சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி வருகிறது.

6 வயது குழந்தையை தூக்கி சென்ற சிறுத்தை.. துரத்திச் சென்று கால்களை பிடித்து சுழற்றிய வீரத்தாய்.. வைரல்!

English summary

Balaji Murugadoss is celebrating his birthday with friends. In it Shivani is attending with her mother. These photos are spreading virally on the social website.