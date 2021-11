ராஜுவிடம் கடைசியாக இதற்காகத் தான் அப்படி பேசினேன்...மனம் திறந்த சுருதி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே செல்லும்போது ராஜுவிடம் பேசிய காரணத்திற்கு விளக்கத்தைக் கொடுத்துள்ளார் சுருதி.

பிரச்சனையை பெரிசு பண்ண வேண்டாம் என்றுதான் ராஜுவும் அமைதியாக விட்டுவிட்டாரோ என ரசிகர்கள் கேட்டு வருகின்றனர்.

இப்படி ஒரு பிரச்சனை நடந்ததே எங்களுக்குத் தெரியாதே என ரசிகர்கள் வருத்தம் அடைந்துள்ளனர்.

மருத்துவமனையில் கமல்ஹாசன்.. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியிலிருந்து விலகலா?.. வேதனையில் ரசிகர்கள்

English summary

Shruthi advised Raju at the time of leaving the show. Raju stood there, as if he did not understand the word of the Shruthi.