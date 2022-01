புரட்சிகர காதல் காவியம்.. நானி-கீர்த்தி ஷெட்டி நடிப்பில்.. தமிழ் ஒடிடி யில்..கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

Television

oi-Vasanthi Pauldurai

சென்னை: நானி மற்றும் கீர்த்தி ஷெட்டி நடிப்பில் வெளிவந்த திரைப்படம் தற்போது ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக இருப்பதால் ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பஞ்சாப் தவிர 4 மாநிலங்களில் பிரதமர் மோடி தான் டாப்.. இந்தியா டுடே நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் தகவல்

இத்திரைப்படம் தமிழ் மொழியில் வெளியாவதால் நானியின் ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் இதற்கு ஆதரவு குவித்து வருகின்றனர்.

English summary

The movie starring Nani and Keerthi Shetty has been released on OTT and has been well received by the fans.As the film is being released in Tamil, Nani's fans have been accumulating support for it on the social networking site.