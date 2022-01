சிவகார்த்திகேயன் வியந்த மாற்றுத்திறனாளி ரசிகரின் திறமை... வாழ்த்துக்களை குவிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சிவகார்த்திகேயன் சமூகவலைதளத்தில் வியந்த ரசிகர் ஒருவரின் திறமையை தன்னுடைய டுவிட்டரில் பகிர்ந்துள்ளார்.

தன்னுடைய திரைப்படத்தின் பாடலை இவ்வளவு அழகாக வாசிக்கும் திறமையை பார்த்து மெய்மறந்து போய் உள்ளார்.

நிஜ திறமையைப் பார்த்து நீ தான் பா டான் என்று வாழ்த்துக்களை குவித்துள்ளார்.

English summary

Sivakarthikeyan shared the talent of an astonished fan on his social networking site on his Twitter.He is mesmerized by his ability to read the song of his film so beautifully.Looking at the real talent he has heaped congratulations that 'you are Don Pa'.