எதிர்பார்த்தது தப்பா..?காத்திருந்தவங்களுக்கு சன் டிவி வைத்த ட்விஸ்ட்.. என்ன பாஸ் இப்படி பண்ணலாமா!!

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ப்ரோமோவுக்காக காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு கடைசியில் இப்படி நடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை என நெட்டிசன்கள் கூறி வருகின்றனர்.

எதிர்நீச்சல் ப்ரோமோவுக்காக காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு கடைசியில் அதிர்ச்சி மட்டும்தான் மிஞ்சியது என்று பலர் வெறுப்புடன் கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

ப்ரோமோவில் விளம்பரம் போடலாம் ஆனால் ப்ரோமோ முழுக்க விளம்பரமா? ? என்பதுதான் பலருடைய வாதமாக இருந்து வருகிறது.

90ஸ் கிட்ஸ் பேவரைட் இருமலர்கள் சீரியல் கதாநாயகி.!! திரைப்படத்தில் அதுவும் இப்படியா?? பரவும் மீம்ஸ்

English summary

Fans have been checking online frequently to see when the promo for the anti-swimming serial will be released. Now finally the promo has come as per the expectations of the fans but finally the promo of the movie thiruchitrambalam has come to the shock of the fans. The last few seconds of the promo for this serial aired, so the fans saw it and are trolling the social media.