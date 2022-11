எதிர்நீச்சல் கதிர் யார் தெரியுமா?.. சினிமாவில் டாப் கதாநாயகிக்கு ஜோடி..யாருக்கும் தெரியாத மறுபக்கம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் மூலமாக அனைவருடைய திட்டல்களையும் வாங்கி வரும் கதிரை அனைவரும் விபு என்று தான் அழைப்பு வருவார்களாம்.

சீரியலில் கதிர் கேரக்டர் எப்படி இருக்கிறதோ அதுதான் நிஜ வாழ்க்கையிலும் விபு கேரக்டராம்.

விபு சீரியலில் மட்டுமல்லாமல் சினிமாவிலும் நடித்திருக்கிறார் குறிப்பாக ஹன்சிகாவுக்கு ஜோடியாக நடித்திருக்கிறாராம்.

Kathir, who is getting scolded by everyone through the Ethir neechal serial aired on Sun TV, will be called as Vibu.Vibu's character in real life is the same as Kathir's character in the serial.Vibu has not only acted in serials but also in movies especially opposite Hansika.