தாமரையை காப்பாற்ற நினைக்கும் சுருதி...இது வேற லெவல் விளையாட்டு தான்

oi-V Vasanthi

சென்னை: சுருதியின் மனமாற்றத்தை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் ஒரு நிமிடம் திகைத்துப் போய் இருக்கிறார்களாம்.

முதல்முறையாக சுருதி செய்த செயல் ரசிகர்களை வியப்படைய வைத்திருக்கிறது.

ஜெய்பீம் திரைப்படம் நேற்று பார்த்தேன்... இரவு முழுவதும் மனம் கனத்தது -முதல்வர் ஸ்டாலின் பாராட்டு

அதுவும் தாமரை விஷயத்தில் இவர் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு சொல்வார் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லையாம்.

English summary

The Sututhi that Thamarai Selvi should be on Bigg Boss for more days has caused confusion among the fans. Is he so good? Many people are raving about that.