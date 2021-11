படிக்க வைக்கவில்லை..படிக்க வைத்து இருந்தால் நன்றாக படித்து இருப்பேன்..தாமரையின் ஏக்கம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: படிப்பின் அருமை கிடைக்கவில்லையே என ஏக்கத்தோடு தாமரைச்செல்வி பேசியுள்ளார்.

இளமைக்கலத்தில் வறுமையின் காரணமாக கிடைக்காத கல்வியை நினைத்து இப்போதும் மனம் கலங்கிய தாமரை செல்விக்கு ஆறுதல்களை ரசிகர்கள் கூறி வருகிறார்கள்.

வாழ்வின் எவ்வளவு பெரிய இடத்தை அடைந்தாலும் கல்வி என்றுமே சிறப்பு தான் என்பதை தற்போது தாமரைச்செல்வி நிரூபித்துள்ளார்.

English summary

He did not study because he did not have the opportunity to study. If I had studied, I too would have come to a better position, said Lotus Selvi earnestly. His fans have been consoling him on hearing this.