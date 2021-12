மகனைக் கண்டு குளிர்ந்து போன தாமரை...போட்டியாளர்களை வாயடைக்க வைத்த 'குட்டி தாமரை’

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இன்றைய முதல் ப்ரமோவில் உணர்ச்சிவசப்பட வைக்கும் தருணம் நிகழ்ந்துள்ளது என ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

இந்த ஒரு தருணத்தை பார்ப்பதற்காக ரசிகர்கள் காத்திருந்தனர் என்று பலரும் கூறி வருகிறார்கள்.

இந்த ஸ்பீடில் போனா மார்க்கெட்டுக்கு வருமா? ஓலா இ பைக் தயாரிப்பில் சிக்கல்.. என்னதான் நடக்கிறது?

தாயின் மடியில் சேர்ந்த கன்றினை போல மகனைப் பார்த்ததும் துள்ளிக் குதித்த தாமரையைப் பார்த்து ரசிகர்கள் உள்ளம் குளிர்ந்து போய் இருக்கிறார்களாம்.

English summary

Fans have been saying that there was an emotional moment in today's first promo.Many are saying that the fans were waiting to see this one moment.