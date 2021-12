விஜய் டிவி செய்வதை கணவரிடம் போட்டுக் கொடுத்த தாமரை...வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நடக்கும் உள்குத்துகளை தாமரைசெல்வி தன்னுடைய கணவரிடம் போட்டுக் கொடுத்துள்ளார்.

விஜய் டிவி செய்வதை கணவரிடம் போட்டுக் கொடுத்த தாமரை...வச்சி செய்யும் நெட்டிசன்கள்

தன்னுடைய வழக்கமான பேச்சால் அனைத்து உண்மைகளையும் உளறி விட்டார் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

இப்படி எல்லாம் கூட பிக்பாஸ் செய்கிறதா என்று ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள்.

மகனைக் கண்டு குளிர்ந்து போன தாமரை...போட்டியாளர்களை வாயடைக்க வைத்த 'குட்டி தாமரை’

English summary

Tamarai Selvi has given the insights of the Big Boss show to her husband.Fans have been saying that he has erased all the facts with his regular speech.