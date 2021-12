இந்த ஒரு காரணத்தினால் தான் திருமணத்தைப் பற்றி வெளியில் நான் பேசவில்லை..இசை வாணியின் உருக்கமான பதில்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தன்னுடைய திருமணத்தை பற்றி மறைத்துவிட்டார் என்ற ரசிகர்களின் குற்றச்சாட்டுக்கு இசைவாணி பதில் அளித்துள்ளார்.

கதை சொல்லும் டாஸ்க்கில் அனைத்து கஷ்டங்களையும் சொன்னவர் திருமணத்தை பற்றி சொல்லவில்லையே என்று பல ரசிகர்கள் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

ஒரு சில ரசிகர்கள் இசைவாணி திருமணம் முடிந்துவிட்டது என்பதை கேட்டதும் அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றனர்.

English summary

Fans claimed that the Isai vani did not talk about his wedding on the Big Boss show. He has now opened his mind to respond to them.