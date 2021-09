அடடா என்ன ஆட்டம் ..தம்மாத்துண்டு இதயத்தை தவிக்க விடும் சரண்யா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சிம்பிள் டிம்பிள்... நீலவண்ண வானவில்லாக சரண்யா ஆட்டத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் பலர் சிலிர்த்துப் போய் இருக்கிறார்களாம்.

காற்று வாங்கும் கண்ணாடி புடவையில், மரத்தடியில் நின்றுகொண்டு இவர் ஆடிய ஆட்டத்தை பார்த்து அந்த மரமே ஒரு நிமிடம் திகைத்துப் போய் விட்டது.

4 பேர் ஏற வேண்டிய காரில் லக்கேஜுடன் வந்த 6 பேர்.. ஏற்ற மறுத்த கால் டாக்சி டிரைவர் மீது தாக்குதல்

பல நாளுக்கு பிறகு இவருடைய இந்த ஹெவி பர்பாமன்ஸ் பார்த்து ரசிகர்கள் கமெண்ட்களில் போர்தொடுக்க ஆரம்பித்துவிட்டார்கள்.

English summary

Reels videos posted by Saranya Durodi on Instagram have gone viral among her fans. Fans are eagerly asking when she will become the heroine in the serial again.